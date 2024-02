Trecho de 1,5km do acesso ao Parque das Oliveiras, em Santo Ângelo, recebe obras de pavimentação

O programa de modernização da malha viária de Santo Ângelo atingiu a complementação da pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Parque das Oliveiras, beneficiando cerca de 140 famílias e dezenas de propriedades rurais da localidade. A empresa responsável iniciou, na semana passada, a preparação de estrada, em trecho de 1.500 metros, para receber o asfalto, que deve ser implementado nos próximos dias pela empresa que executa as obras na cidade.

No trecho está sendo instalado a tubulação de drenagem pluvial, valas de contenção e a compactação do leito da via. O prefeito Jacques Barbosa informou que a obra complementa o acesso ao Parque das Oliveiras, cujas obras iniciaram em 2022, quando foram asfaltados cerca de 700 metros de pista, um investimento de R$ 795.6 mil. Nesta segunda etapa, estão sendo investidos cerca de R$ 1,4 milhão, oriundos de recursos federais, mais contrapartida financeira do município.

O programa de pavimentação avança para o interior do município. Foi concluída recentemente a obra de pavimentação na área do Salão Comunitário do Cristo Rei, atendendo a um antigo pleito daquela comunidade.