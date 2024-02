Ecoponto para descarte de resíduos especiais será criado em Erechim

A prefeitura de Erechim confirmou a criação do primeiro ecoponto destinado ao descarte adequado de resíduos especiais, incluindo eletrônicos, linha branca, móveis e pneus na cidade. Esta iniciativa, aprovada na sessão da Câmara de Vereadores, será gerida em parceria com uma empresa terceirizada selecionada por processo licitatório, para destinação correta dos materiais.

O ecoponto representa um marco importante na gestão de resíduos sólidos da cidade, fornecendo um local centralizado para o descarte responsável desses materiais, na visão do secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira. "A construção das instalações já está em andamento, e a previsão é que o Eco Ponto seja inaugurado na metade de 2024", afirma.

A partir do espaço, a prefeitura pretende fazer ações com a comunidade para estabelecer uma conexão das pessoas com o projeto, adotando práticas de descarte responsável e contribuindo para a construção de um ambiente mais limpo e saudável. A criação do ecoponto pretende, na visão da prefeitura, reafirmar o compromisso com a proteção do meio ambiente e a promoção da qualidade de vida de seus cidadãos através desta iniciativa inovadora.