Estado vai construir residencial para idosos em Tupanciretã

O governo do Estado anunciou o projeto-piloto do Residencial 60 RS. O ato ocorreu na área onde será erguido o empreendimento, no bairro Coronel Marcial G. Terra, em Tupanciretã. Trata-se de um condomínio destinado a idosos dentro das faixas de renda enquadradas para habitações de interesse social.

O piloto terá 12 unidades habitacionais. O Estado repassou R$ 1,5 milhão para a iniciativa, com contrapartida do município de R$ 648 mil. O local escolhido e o planejamento técnico comportam até 47 moradias, que posteriormente poderão ser viabilizadas. A iniciativa pretende proporcionar ao público idoso moradia digna e com acessibilidade, saneamento e higiene, visando à promoção do bem-estar e saúde por meio da qualificação da habitação e do seu entorno.

Desde 2023, pesquisas e visitas técnicas de casos bem-sucedidos pelo país permitiram a comparação e o entendimento das melhores alternativas para a situação do Rio Grande do Sul, estabelecendo-se critérios e diretrizes gerais do programa. Para tanto, foi definido que o público-alvo serão os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com capacidade física e mental que lhe permita autonomia e independência para o autocuidado diário, renda individual bruta mensal de até três salários mínimos ou familiar bruta mensal (somado o valor da renda do cônjuge ou companheiro) de até cinco salários. Além disso, deverão comprovar não serem proprietários de nenhum imóvel.

Os beneficiários poderão morar sozinhos ou com seus cônjuges, e terão a posse, ou seja, o exercício de alguns dos direitos inerentes à propriedade, como o direito de uso, enquanto permanecerem atendendo aos critérios do programa. As casas serão individuais, dentro de um condomínio exclusivamente para moradores com 60 anos ou mais.

As residências terão área total entre 30m² e 36m², um dormitório, sala/cozinha, banheiro e área para tanque. Toda a edificação é adaptada para as necessidades do idoso, como barras de apoio em banheiros, portas mais largas, rampas ao invés de degraus, ventilação cruzada e outros itens que melhoram a acessibilidade e a vida cotidiana. O condomínio também contará com áreas que possibilitarão aos idosos o convívio social e o lazer, com espaços para a prática esportiva, praça de convivência e horta comunitária. Além disso, haverá um salão de festas com cozinha e churrasqueira que deverá ter área suficiente para a realização de atividades coletivas, aulas de temáticas diversas e terapias ocupacionais.

A gestão do programa no município estará a cargo da secretária de Desenvolvimento Social, Bárbara Terra. Presente no evento, ela recordou quando a ideia surgiu e agradeceu a equipe que auxiliou na construção da proposta final. O terreno é de propriedade do município, que é responsável pela licitação e fiscalização da obra, além da administração futura do condomínio e promoção de ações de recreação, atividades físicas e interatividade, assistência social e saúde aos condôminos.