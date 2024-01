Avançam as obras da Escola do Esporte, em São Gabriel

A construção da Escola do Esporte, projeto que prevê atividades no turno inverso ao da escola para 320 estudantes da rede municipal de São Gabriel, está sendo intensificada. As obras já ultrapassaram a fase inicial, considerada a mais difícil porque abrangem uma estrutura que ficou parada por 15 anos. O complexo, que será concluído ao longo do ano, terá quadra poliesportiva, pista de caminhada, ciclovia, tênis de mesa, espaço para aulas de caratê, vestiários e salas para oficinas e aulas de dança.