Prefeitura realiza a limpeza de arroio em Gravataí

A Secretaria de Obras Públicas de Gravataí iniciou as ações de limpeza e desassoreamento de um dos afluentes do Arroio Demétrio, chamado popularmente de arroio Oriçó. A ação, apesar de fazer parte de uma série de trabalhos similares, foi solicitada devido às consequências da tempestade supercélula, que ocorreu este mês.

Desde o ano anterior, equipes da pasta percorrem os córregos da cidade realizando a limpeza e o serviço de remoção de areia e outros sedimentos chamados de desassoreamento. O objetivo principal dessas ações é evitar futuras inundações. O serviço iniciado esta semana será dividido em duas etapas, que iniciaram na avenida Lino Estácio dos Santos e seguirá até o arroio Passo dos Ferreiros, totalizando 1.300 metros.

O diretor de drenagem da pasta, Rogério Türk, explica que todos esses serviços iniciam somente após a liberação de todas as licenças ambientais. "Toda a ação é iniciada após a liberação das licenças e vistoria do local, para que todas as normas sejam cumpridas e a natureza não seja impactada. Com as árvores nativas, por exemplo, é feito o trabalho de compensação quando alguma delas está caída ou obstruindo o local", esclarece.