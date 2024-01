Com mais de 450 empresas participantes, edição 2024 do Liquida Santa Maria terá início a partir de quinta-feira

Começa na quinta-feira (1) o Liquida Santa Maria 2024, uma campanha do comércio com promoções e descontos especiais em cerca de 455 empresas participantes. A iniciativa é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e vai até 17 de fevereiro.

As lojas participantes do Liquida Santa Maria 2024 estarão sinalizadas com cartazes nas vitrines. O número de empresas participantes ainda pode aumentar, pois o prazo para adesão segue aberto. A participação na campanha é gratuitas tanto para empresas associadas à CDL, quanto aquelas que ainda tem vínculo associativo com a entidade.

"O Liquida Santa Maria fortalece um dos principais setores da nossa economia, que é o comércio, gerando renda para os empreendedores envolvidos e movimentando a cidade em um período de férias. Essa iniciativa, já tradicional em nosso município, repleta de atrativos e promoções, é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia", destaca a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elizandra Brum Machado Fagundes.

No sábado (3), para celebrar a festa de descontos, ocorre um desfile de Carnaval pelo Calçadão Salvador Isaia e pela rua do Acampamento. O cortejo carnavalesco começa às 10h, entre o Calçadão e a rua Floriano Peixoto, segue pelo espaço, dobra na rua do Acampamento e vai até a rua Gaspar Martins, passando por todo o centro comercial da cidade. O desfile tem estandarte personalizado do Liquida, assinado pelo artista Luciano Santos, e conta com participação da Corte de Carnaval de Santa Maria e da Escola de Samba Vila Brasil.