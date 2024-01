Pescadores consideram safra do camarão frustrada em Pelotas

Às vésperas da abertura da temporada de camarão - de 1º de fevereiro a 31 de maio - pescadores artesanais da Colônia Z3, do Pontal da Barra e da Balsa, em Pelotas, consideram a safra frustrada. Os grandes volumes de chuva registrados no ano passado na região e no Estado elevaram o nível da lagoa, impedindo a entrada da água salgada do mar com as larvas do crustáceo. Está confirmado que não haverá evento, como tradicionalmente ocorre, para marcar o início do período liberado para captura.

Para o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz, o rigor climático deixou "um rastro de prejuízos". A coordenadora da Associação dos Feirantes Pescadores Artesanais de Pelotas, Adriana Ebersol Chagas, informa que, além da ausência de camarão na lagoa, a corvina, com pesca liberada até o fim de fevereiro, também está escassa. "Na semana passada, o vento em excesso afastou a corvina, promovendo bastante prejuízos aos pescadores."

A região da Z3, Pontal e Balsa conta com cerca de 800 pescadores artesanais licenciados. Enquanto improvisam e buscam apoio, apostam no retorno da comercialização na feira da Semana Santa que, no período, contará com 50 pontos de vendas no município, segundo informações do diretor executivo da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Robinho Botelho.

Os pescadores, no entanto, receberam um alento nesta terça-feira (30). Os setores relacionados à pesca e à piscicultura em Pelotas receberão investimentos de cerca de R$ 500 mil para qualificar suas atividades. Inicialmente destinados a aquisições de transporte para pescadores e piscicultores, os recursos, também poderão atender outras demandas. Algumas infraestruturas foram danificadas durantes as intempéries severas dos últimos meses tanto de acesso à Lagoa dos Patos quanto nas propriedades rurais e viveiros.