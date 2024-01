Lagoa de Santo Antônio da Patrulha tem guarita acessível

A secretaria municipal da Cultura, Turismo e Esportes de Santo Antônio da Patrulha, em parceria com a Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado do Rio Grande do Sul (Faders), instalou a nova placa da guarita na Lagoa dos Barros, que a identifica como acessível. A cidade é apenas uma das 20 em todo o Rio Grande do Sul que oferece essa estrutura aos banhistas.

Através da guarita acessível será disponibilizada uma cadeira anfíbia, utilizada para banhos assistidos na Lagoa desde 2023. A novidade é que, para utilizar o equipamento, basta solicitar diretamente aos guarda-vidas, de quinta a domingo, das 8h às 18h - não é mais necessário o agendamento de horário, como acontecia anteriormente.

A guarita acessível e a cadeira anfíbia chegaram à Lagoa por meio da integração do município ao programa Rede Praia Acessível. "A guarita acessível reforça o compromisso com a inclusão e acessibilidade, promovendo um ambiente mais acolhedor e igualitário para todos. A partir de agora, este serviço permitirá que pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida desfrutem de nosso balneário de forma segura", destacou o prefeito Rodrigo Massulo.