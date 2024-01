BM e Polícia Civil aperfeiçoam uso das tecnologias em Estrela

Representantes do 40º Batalhão da Brigada Militar e Polícia Civil de Estrela estiveram reunidos, na manhã desta segunda-feira (29),em Estrela. O motivo foi um treinamento especializado para o uso de tecnologias que integram a Central de Videomonitoramento estrelense. O foco foi o Sistema OCR - Leitura de Placas Automatizado - e o Totem de Vigilância (Reconhecimento Facial), ambos equipados com sistemas de Inteligência Artificial (IA) e integrados à rede de base das secretarias de Segurança Pública do Estado.

O treinamento foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Administração e Segurança Pública (Sasp). As novas tecnologias já estão em uso, mas de forma experimental. Agora, com o treino, passarão a ser utilizados oficialmente.

Entre as novidades estão os totens de segurança inteligentes em pontos estratégicos do município. O primeiro aparelho foi instalado na Escadaria de Estrela, área de grande circulação de pessoas, boa parte turistas, o que pode ser um facilitador para pessoas que não conhecem o município e pontos como Polícia Civil e Brigada Militar caso seja necessário a solicitação dos serviços.

O totem permite, por exemplo, que as pessoas entrem em contato diretamente com a Brigada Militar em uma situação de emergência ao apertarem um botão no local. O caminho oposto também é permitido, através da utilização de alto-falantes e sistema de alarmes/sirenes.

A principal novidade é a possibilidade de reconhecimento facial realizado através de câmeras do aparelho, sempre ativas, que podem ser utilizadas na busca de fugitivos, desaparecidos ou mesmo para o registro em tempo real ou posterior de ocorrências. Caso a câmera capte a imagem de alguém que está no sistema, seja suspeito, criminoso ou desaparecido, um alerta é emitido às forças de segurança. Também provido de câmeras giratórias de alta resolução e grande aproximação, permite imagens claras, por exemplo, do que ocorre do outro lado da margem do Rio Taquari nos municípios de Lajeado e Cruzeiro do Sul.