Abertura oficial da colheita da uva é programada para ocorrer na quinta-feira em Caxias do Sul

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove na quinta-feira (1), às 16h30min, a abertura oficial da colheita da uva em Caxias do Sul. O local é a propriedade Venturin Uvas Finas Empório Garden, na localidade de Monte Bérico.

Após a cerimônia será realizada uma colheita simbólica nos parreirais da Família Venturin, que sedia o evento pela primeira vez. A propriedade de sete hectares é referência no cultivo protegido (com cobertura plástica), sendo pioneira nesta técnica. As variedades cultivadas no local são Itália, Rubi, Perlona, Benitaka, Clara, Vitória, Niágara, Isabel, Bordô e Lorena.

O município de Caxias do Sul é destaque na produção agropecuária. A uva é um dos principais cultivos, com cerca de 70 mil toneladas produzidas por ano numa área de 3.800 hectares.

Outros destaques são maçã, tomate, frutas de caroço (como pêssego e ameixa), citros e diversas hortaliças. A cidade possui, atualmente, 2.750 estabelecimentos rurais ligados à agricultura familiar, o que corresponde a aproximadamente 3.500 famílias na atividade.