Livros ajudam na ressocialização de presas em Guaíba

Buscar a ressocialização e incluir mulheres privadas de liberdade não alfabetizadas na remição da pena por meio da leitura são os principais objetivos do Projeto Entrelinhas. Desenvolvido de forma experimental no ano passado, na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba (PEFG), a iniciativa retomou os trabalhos na com um grupo de cinco apenadas. A ação foi pensada pela direção e pelo setor técnico da unidade prisional e é executada em parceria com o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Neeja).

No projeto, a leitura é realizada pela equipe técnica, em voz alta, para as apenadas acompanharem a história. A seguir, as participantes do Entrelinhas discutem o texto e, a partir da própria interpretação, expressam o que foi aprendido na linguagem em que se sentem mais confortáveis - como o desenho ou a colagem de imagens e palavras.

A primeira leitura do ano, sobre folclore brasileiro, retoma a parceria com o Banco de Livros da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais - entidade que realiza doações de obras para bibliotecas de casas prisionais e doou uma coleção de obras inclusivas, que também são adaptadas para pessoas com deficiência visual e baixa visão.

A formação inicial do projeto-piloto contemplou 10 apenadas em 2023. Acompanhadas por membros da Comissão Permanente de Fomento à Leitura do Neeja da unidade, elas escolheram com a equipe técnica e as professoras a obra lida na oficina.

Conforme a técnica superior penitenciária Carla Castro, uma das responsáveis pelo Entrelinhas, não estar inscrita nas aulas do Neeja não é um excludente ou impeditivo para a participação das detentas no projeto, que incentivou algumas das participantes a buscar conexão com a leitura e retomar a alfabetização formal. Além disso, as professoras selecionam e identificam o perfil de apenada que poderia se encaixar bem no projeto, ou que começou a fazer a alfabetização, mas desistiu e teria interesse na remição pela leitura.

"A fase da remição é também a da socialização. O momento em que está todo mundo junto e que elas têm mais interação com a equipe técnica, pois estamos dentro da galeria e das salas de aula", explica Carla, que é psicóloga.

Pela legislação vigente, após a leitura do livro, que deve ser realizada em até 30 dias, as apenadas fazem um relatório sobre o material, que será avaliado pela Comissão de Validação da unidade. Cada obra lida, depois do reconhecimento da Justiça, representa a redução de quatro dias da pena, considerando o limite de 12 livros lidos por ano, resultando em 48 dias remidos, que é o teto anual para essa modalidade de remição.