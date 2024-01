Mais de 600 contêineres de lixo serão substituídos em Santa Maria

Inicia em fevereiro a substituição gradativa de 630 contêineres de coleta de resíduos em Santa Maria. A coleta mecanizada é realizado pela empresa Cone Sul Soluções Ambientais, de Santa Cruz do Sul, vencedora da licitação. A troca dos itens será gradual, a partir de um cronograma elaborado pela pasta municipal, e começa pela região central da cidade. A estimativa é que todos os contêineres do município sejam trocas em dois meses.

O superintendente de Serviços Públicos de Saneamento, Ivan Nazaroff, pontua que além de serem feitos de material mais resistente e com sistema antichamas, os novos contêineres terão outras melhorias. "A substituição é prevista porque os contêineres utilizados em Santa Maria não estão mais em condições de uso. Os novos serão completamente vedados, com sistema de amortecimento para redução de barulho, tanto na tampa quanto no pedal. O recurso para a substituição dos contêineres está incluído no custo mensal do contrato, como amortização. Então, não há investimento específico do Município para essa troca, pois já está inclusa na taxa de coleta de resíduos paga pelo contribuinte", esclarece.

As primeiras vias a terem os contêineres trocados serão as ruas Venâncio Aires, dos Andradas, Doutor Bozano, do Acampamento e Avenida Rio Branco. Após concluída esta etapa, a previsão é seguir pelas avenidas Presidente Vargas, Ângelo Bolson, Dores e Medianeira. Após, as equipes vão trabalhar na substituição dos itens nos demais bairros.

Além da troca de contêineres, a Cone Sul também vai renovar a frota de caminhões utilizados no serviço de coleta de resíduos, de limpeza e de manutenção destes itens. E a empresa transportará os resíduos até o destino final, que é o aterro sanitário.

O contrato entre a empresa e a prefeitura começa em 23 de fevereiro deste ano. O Executivo vai investir mais de R$ 10 milhões ao ano para a coleta dos resíduos domiciliares dos contêineres.