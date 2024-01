Focos do mosquito da dengue aumentam 260% em Taquari

Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias realizaram o primeiro Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRA) do ano em Taquari. O trabalho consiste em buscar informações, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti Foram visitados 1.099 locais no município, conforme sorteio realizado pela coordenação do programa de prevenção e coletadas 108 amostras de água parada.

No mesmo período do ano passado, foram 30 amostras coletadas em 1.636 casas visitadas. O aumento no número de focos de mosquito em relação a 2023 foi de 260%. A agente de endemias, Cláudia Helena da Silva, ressalta que a visita não ocorre em todas as casas porque é realizado um sorteio dos locais a serem vistoriados, mas é necessário que todas as pessoas revisem os pátios de suas residências e denunciem situações de criadouros do mosquito transmissor das doenças.

Ela explica ainda que a combinação de calor com a frequente chuva favorecem a proliferação do inseto, associados à falta de temperaturas baixas no inverno, próximas de 0°C, o que não foi suficiente para eliminar os mosquitos. "No ano passado, Taquari teve oito casos de dengue, sendo sete importados (contraídos em outro município) e um autóctone (contraído em Taquari)", relembra.

O Aedes aegypti põe seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa armazenar água da chuva. O mosquito pode procurar ainda criadouros naturais, como bromélias, bambus e buracos em árvores.