Municípios do Cisvale vão economizar R$ 6 milhões na compra de medicamentos

O edital para a compra de medicamentos feito pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) irá gerar uma economia de quase R$ 6 milhões aos 17 municípios que integram o consórcio. A estimativa é feita em cima da projeção do valor de mercado, tendo como base o custo final da aquisição de 231 medicamentos via Cisvale. Além de representar economia direta na gestão da saúde das prefeituras, o serviço é apontado como referência jurídica para licitações de medicamentos.

Segundo o presidente do Cisvale, Gilson Becker, o edital para os próximos 12 meses foi concluído com 231 medicamentos, dispensados pelas farmácias básicas dos municípios da região. "Com a conclusão deste processo, chegamos ao valor de R$ 14 milhões. A estimativa de investimento, sem a negociação coletiva realizada pelo Cisvale chegaria, no valor de mercado, a R$ 19,5 milhões. A ação representa quase R$ 6 milhões a menos no custo destes insumos", avalia.

Becker ressalta que além da aquisição com economia, o uso da ferramenta permite um maior controle e gestão de insumos por parte das secretarias municipais de saúde da região. "Isso acontece porque o Consórcio disponibiliza o software de compras, programa que otimiza processos de logística de almoxarifado. Traz uma maior eficiência, situação que também eleva a economia", afirma.