Samu realiza transporte aéreo inédito em Caxias do Sul

O transporte aeromédico inédito de um paciente de Capão da Canoa, no Litoral Norte, para Caxias do Sul, na semana passada, marcou o início dos trabalhos para a implantação desse modelo de atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Caxias do Sul. O projeto é promovido pela secretaria municipal da Saúdee capitaneado pela equipe local do Samu, em parceria com as forças de segurança.

A viagem ocorrida de helicóptero contou com apoio logístico do 3º Esquadrão do Batalhão de Aviação da Brigada Militar em Caxias do Sul e da equipe da Operação Verão, que prestaram auxílio no litoral. O transporte proporcionou que o paciente, morador de Caxias do Sul e que estava internado em Capão, fizesse a viagem do litoral à Serra em 30 minutos, tempo que poderia ser de cerca de três horas se realizado de ambulância. Ele tem doença renal e estava no litoral, onde necessitou de atendimento médico de urgência e agora retornou a Caxias para prosseguir o tratamento, no Hospital Pompéia.

A diretora-geral do Samu de Caxias do Sul, Carolina Cunha Lima, explica que o transporte foi possível porque o paciente estava com a condição clínica estabilizada. Ele teve alta da UTI no litoral mas ainda necessita de cuidados médicos. A viagem ocorreu em um helicóptero cedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de outro estado, além da equipe de saúde. A aeronave foi carregada com equipamentos disponíveis em ambulância de suporte avançado de vida do Samu, como ultrassom portátil, via aérea avançada (que possibiliza entubar o paciente), medicações utilizadas em urgência e emergência e outros.

Além do transporte intermunicipal de pacientes, Carolina explica que o projeto vai proporcionar que o socorro chegue mais rápido a locais de difícil acesso ou distantes, o que aumenta a chance de sobrevida e diminui as sequelas a longo prazo: "Esse serviço vai salvar vidas e ofertar à população atendimento médico de alta qualidade, com a mesma que equipe que tripula as UTIs móveis. Faz com que o socorro chegue mais rápido ao local onde há algum acometimento grave, como infarto, AVC, acidentes de trânsito, quedas de altura, principalmente aqui na Serra, que é bem marcada por locais de difícil acesso", explicou.

Quando for implantado o serviço aeromédico, em parceria e integração com as forças de segurança, os transportes serão regulados pela Central de Regulação de Urgências (CRU) Regional do Samu de Caxias do Sul, em parceria com as centrais Estadual e de Porto Alegre, que poderão definir a destinação da aeronave conforme critérios clínicos e logísticos. O serviço em Caxias estuda a aquisição de aeronave própria, com recursos estaduais e federais para operacionalizar o serviço aeromédico do SAMU de maneira exclusiva, ainda sem previsão.