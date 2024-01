Feriado de Nossa Senhora dos Navegantes terá eventos no Interior

O feriado da Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, vai mobilizar os municípios gaúchos, que preparam uma programação com atividades religiosas nas cidades do Litoral Norte, Litoral Sul e no Sul do Estado. A data, que é feriado municipal, levará fiéis para a beira-mar, rios ou em procissão pelas ruas.

A cidade de Tramandaí reunirá fiéis para a tradicional a festa em homenagem a Iemanjá no dia 1º. A celebração iniciará, às 20h, com a Oração aos Orixás na beira-mar. Além disso, será realizado a apresentação da Casa Onã, em homenagem a Grande Mãe Iemanjá, ritual de Umbanda com Passes aberto ao público, entre outras atividades. O espaço destinado à imagem de Iemanjá está sendo revitalizado, com a colocação de um novo piso no entorno da estrutura, além da qualificação dos acessos ao local.

Mesmo não sendo feriado municipal, Capão da Canoa também terá festejos religiosos. No dia 1º de fevereiro, haverá a procissão em homenagem a Iemanjá pela Umbanda na avenida da Valdomiro Cândido dos Reis, às 20 horas. Ainda no Litoral Norte, Imbé também vai mobilizar os fiéis no dia 1º, às 20h, na orla. Serão 26 pirâmides distribuídas para as homenagens.

Conhecida também como Rainha das ondas e Sereia do Mar, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, também vai receber festividades. A saída será do Reino Africano de Iemanjá, na rua Pinto de Castro, às 20h30. No dia 2, acontecerá a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Às 17h30min, os religiosos participarão da Procissão motorizada até a Praia dos Ingazeiros o acompanhamento fluvial.

No Cassino, em Rio Grande, o feriado terá a 49° Festa de Iemanjá. O início, no dia anterior, será às 21h30 com a caminhada de Fé, em direção ao monumento de Mãe Iemanjá. Às 23h30min será realizada a entrega de flores à Mãe Iemanjá. As homenagens irão até 1h.

Em Pelotas haverá a carreata da imagem de Iemanjá, ás 20h30 do dia 1º de fevereiro, na Saída da Federação de Umbanda e a recepção da imagem, no Balneário dos Prazeres, às 22 horas. Além disso, a cidades contará com 92ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, no dia 2. Em São José do Norte também haverá procissão, na avenida General Osório. No dia 2, as procissões marítimas ocorrem às 14h30 e às 18h30, na matriz São José do Norte.