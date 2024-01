Canil de São Leopoldo atinge capacidade máxima e não receberá mais animais

A Secretaria Municipal de Proteção Animal de São Leopoldo emitiu uma nota, no fim de semana, que o Canil Municipal atingiu o limite de sua capacidade de abrigamento de animais em situação de rua ou de necessidade de resgate em casos de maus-tratos. A capacidade do canil é de 170 animais e no momento passa de 200.

De acordo com o secretário Walter Verbist, com a lotação, o Canil está impossibilitado de recolher mais animais. "No entanto, podemos oferecer atendimento com consultas e medicamentos, desde que alguém se responsabilize pelo tratamento em suas casas ou lares temporários", afirma.

Todas as baias de tratamento estão lotadas e neste período do ano há uma incidência muito grande de doenças como berne (miíase ou bicheira), infestação parasitária causada por larvas de moscas. Também houve muitos recolhimentos de animais por maus-tratos nos últimos dois meses, o que demanda tempo para tratamento, recuperação e adoção, explica o titular da pasta

Quem se interessar em adotar um novo amigo do canil também pode entrar em contato com a secretaria por meio do WhatsApp (51) 99936-1306 ou ligar no número (51) 2200-0448, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, e agendar uma visita ao canil. O atendimento presencial ocorre no mesmo horário, na rua Eduardo de Almeida, 1340, bairro Vicentina. Para efetuar a adoção, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar carteira de identidade e comprovante de residência.