Projeto para a construção de nova sede administrativa da prefeitura de São Sepé é apresentado ao público

Foi apresentado, na semana passada, o projeto arquitetônico e de engenharia da nova sede administrativa da prefeitura de São Sepé. A apresentação foi realizada pelas arquitetas Kamila Guizzo Teixeira Stuani e Jordana Sandi, que são responsáveis pela elaboração do projeto. A nova sede será fixada no prédio do antigo jornal Correio do Povo, comprado pelo Executivo no ano passado, no valor de R$ 1.8 milhão.

O empreendimento irá abrigar a estrutura da sede, Gabinete do Prefeito, Escritório de Governo, Escritório de Desenvolvimento, Escritório da Cidadania e secretaria da Educação, secretaria da Saúde e da Infraestrutura a princípio não irão para lá. Na ocasião, as arquitetas demonstraram partes externas e internas da edificação, destacando o reaproveitamento do local.

Outro ponto frisado foi a estrutura utilizada na parte interna, com materiais mais leves possibilitando modificações e espaço com maior facilidade de interação entre as secretarias. Também a preocupação com a parte estética, utilizando elementos de representatividade como fogo e água e a figura do índio Sepé, símbolo do município.

A projeção é de que, quando lançado, a nova sede vai reduzir mais de R$ 500 mil em aluguel de prédios, que o município paga atualmente por ano. Com a economia desse valor, o Executivo projeta a possibilidade de realizar novos investimentos a longo prazo.