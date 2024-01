Giruá e Santo Ângelo firmam parceria para reconstruir ponte

O prefeito de Giruá, Ruben Weimer, esteve no município de Santo Ângelo, onde foi recebido pelo prefeito Jacques Barbosa. Na oportunidade, ele firmou parceria com o gestor santo-angelense visando a reconstrução da ponte sobre o rio Comandaí, que une as localidades de Rincão dos Beck, em Giruá, e Cristo Rei, em Santo Ângelo. A estrutura da ponte foi totalmente destruída por uma enchente no fim do ano passado.

O primeiro passo para a viabilização da obra será a realização de um estudo técnico, que definirá o investimento para a construção da nova estrutura, que será custeada com a divisão dos valores através de convênio entre os dois municípios. Posterior a essa etapa, a obra será encaminhada para licitação.

No encontro, os gestores municipais salientaram a importância da obra, pois trata-se de uma ligação importante para as duas comunidades, não apenas facilitando o acesso dos moradores, mas também beneficiando o escoamento da produção agrícola. O prefeito Ruben destacou que município já atuou para realizar parceria com municípios vizinhos para viabilizar a execução de obras, como é o caso da cidade de Independência, com quem Giruá já executou pelo menos duas importantes obras de reconstrução de pontes. Ele ainda ressaltou outra parceria com Santo Ângelo, citando o projeto de duplicação da ERS-344, que foi contratado pelos municípios e envolve ainda a administração de Santa Rosa.