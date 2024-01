Gravataí projeta a criação de um Centro Integrado de Comando

A implementação de um Centro Integrado de Comando em Gravataí foi tema de reunião realizada na prefeitura esta semana. De acordo com o vice-prefeito, Levi Melo, que liderou o encontro, o objetivo é promover maior agilidade na tomada de decisões e na colaboração entre as secretarias do governo.

O centro é uma sala que reúne servidores de diversas secretarias e os interliga com o compartilhamento de informações, alta tecnologia e videomonitoramento, por exemplo. Desta intercomunicação, são definidos protocolos de ação, reduzindo o tempo de resposta à população. O secretário para Assuntos de Segurança Pública Emilio Teixeira, explica que a integração dos serviços de emergência do município aumenta a capacidade de resposta em situações graves, possibilitando que o sistema atue como um todo.

"Em caso de fatos graves, sinistros ou crimes, os gestores de emergência poderão dispor, ao mesmo tempo, de todas as informações do terreno e articular com as equipes de rua, estrategicamente, as ações para minimizar os problemas e socorros às vítimas", afirmou.

O projeto do Centro Integrado de Comando deve ser finalizado ainda neste mês. De acordo com o secretário de Administração, Modernização e Transparência Gustavo Cavalheiro, o local será equipado com internet via satélite e gerador de energia. "Vamos unificar, no novo Centro Administrativo, todos os departamentos que possuem monitoramento de vias, praças, segurança, trânsito e Defesa Civil", detalha ao comentar que a ideia é garantir a ininterrupção dos serviços essenciais, como videomonitoramento e o atendimento da central do 153.