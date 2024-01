Caxias do Sul inicia tratativas para os 150 anos da imigração italiana

A prefeitura de Caxias do Sul iniciou as articulações para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que serão celebrados em 2025. Em reunião no Salão de Atos da Reitoria da Universidade de Caxias do Sul (UCS), o reitor Gelson Leonardo Rech, fez a apresentação aos integrantes da Comissão Organizadora das ações que serão desenvolvidas pela universidade, que será a responsável pela coordenação das festividades.

A UCS, por meio do Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC), assume o compromisso de organizar as demais ações que serão propostas pela comissão que envolve prefeitura, entidades e grupos locais interessados. A instituição de ensino foi escolhida pelo Executivo para coordenar as atividades por conta de sua trajetória de pesquisa e ensino.

Este primeiro encontro serviu para dar início ao planejamento das ações que serão desenvolvidas no ano de 2025. A diretora-geral da Secretaria Municipal da Cultura, Magali Quadros, enfatizou que as comemorações serão um marco não só para o município, mas sim para toda a região. "Vamos celebrar nossos imigrantes resgatando a história e homenageando o legado deixado", disse a diretora que lembrou que a que a Festa Nacional da Uva, que inicia em 15 de fevereiro, será o início das comemorações, com lançamento de selo alusivo e diversas ações locais. Nos próximos, a comissão terá um novo encontro para apresentação de um cronograma com as ações que serão desenvolvidas ainda em 2024.