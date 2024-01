Travessia Torres Tramandaí terá disputa entre 2,8 mil competidores

A 18ª edição da Travessia Torres Tramandaí (TTT) vai acontecer neste fim de semana, com largada no sábado (27), pela beira das praias do Litoral Norte gaúcho. Além do percurso tradicional de 42 quilômetros, com largada de Curumim e chegada em Imbé - com início previsto para às 8h, o evento ganhou uma nova modalidade chamada Double Marathon (dupla maratona) desde o ano passado, com um percurso dobrado, de 84 quilômetros - nesse caso, a largada é às 6h.

As duas corridas podem ser feitas em solo, dupla, quarteto e Octeto. Ao longo dos 18 anos, o evento conquistou mais participantes e teve diversas modificações, entre elas, a criação de uma nova categoria, por causa disso, organização mudou a nomenclatura, de Travessia Torres Tramandaí para TTT Double Marathon. "Dos 2.8 mil inscritos na corrida competitiva, 211 atletas farão os 84 km solo", diz o idealizador da travessia Antônio João Freire. Ele conta que o estilo de dupla maratona tem ganho adeptos entre os amantes do esporte e aproximará o Rio Grande do Sul do cenário mundial, atraindo competidores de outras partes da América do Sul, por exemplo. "No futuro, nós teremos pessoas do mundo todo para correr com a gente, porque é dupla maratona. Uma modalidade que já existe mundialmente", analisa.

Criada em 2005, Antônio conta que a Travessia começou como uma brincadeira entre amigos. "Fizemos três equipes de oito pessoas e disputamos entre nós a primeira TTT. A primeira corrida teve 24 pessoas, a segunda 200 pessoas até chegar a média de três mil corredores por edição", explica.

Entre as novidades para nesta edição está a trote, corrida não competitiva que contará com 1 mil participantes em 2024. "O trote é uma corrida dentro da corrida. O evento é menor para principiantes o qual o grupo sai 'trotando' no mesmo ritmo. São mais de mil pessoas participando, entre elas crianças", conta. A ideia é que essa categoria seja voltada mais para a diversão. O evento com duração de 45 minutos tem início no Farol de Capão da Canoa, as às 12h30min até a plataforma do Farol de Atlântida. Os corredores farão um percurso de cinco quilômetros.

Pentacampeã da TTT busca sexta medalha no fim de semana

Há uma paixão na voz da Daniela Santarosa, de 47 anos, que é educadora física, quando o assunto é corrida. Natural de Porto Alegre, a corredora tem o esporte como um estilo de vida. Ela já participou 10 vezes da Travessia Torres Tramandaí - nove como competidora e uma como madrinha. Destas, foi campeã cinco vezes na categoria solo e em revezamentos.



"Eu corro há 30 anos e treino toda a semana", conta a profissional, que corre seis vezes por semana e percorre entre 60 a 80km por semana. Entre as dificuldades para a maratona, cita o cansaço, as dores, e as condições do clima. "Eu já corri com tempestade com vento e areia ou com a praia cheia de gente uma loucura", conta, aos risos.

Daniela Santarosa percorre, em treinos, até 80 quilômetros por semana (Crédito: arquivo pessoal)

Para a edição deste ano, a corredora participará do percurso de 42 quilômetros. "Eu quero é fazer festa", conta sobre a expectativa para esta edição. Ela tem a estimativa de realizar o percurso em quatro horas.



Para os que almejam iniciar na corrida, Daniela recomenda a procura de bons profissionais e de informação qualificada antes de iniciar com os treinos. "É necessário fazer um reforço muscular e ter a orientação adequada e evitar lesões, porque a muita desinformação na internet sobre o assunto. Não dá para pular etapas", afirma a atleta.