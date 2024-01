Equipes da prefeitura de Canoas iniciaram, nesta quarta-feira (24), a entrega de telhas para as famílias afetadas pelo temporal da semana passada no município. Os beneficiados realizaram um cadastro prévio em uma das cinco subprefeituras e tiveram a residência inspecionada por fiscais. Os itens serão entregues ao longo dos próximos dias.

O secretário adjunto do Escritório de Resiliência Climática e Defesa Civil, Igor Sousa, explica o funcionamento da distribuição neste primeiro momento. "As telhas, que começaram a ser entregues, são do nosso estoque de 3 mil unidades. Iniciamos hoje com o quantitativo que tínhamos no depósito. A Prefeitura ainda adquiriu 10 mil telhas, que devem chegar nos próximos dias", disse.

Segundo balanço da Defesa Civil, foram contabilizadas 481 solicitações. Desse total, 223 já haviam sido vistoriadas e outras 258 ainda estavam pendentes. Os canoenses que tiveram danos em virtude das fortes chuvas e ventos ainda podem fazer a solicitação do material na respectiva subprefeitura de sua região, mediante documento com foto e comprovante de residência.