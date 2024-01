Erechim lança portal que irá centralizar procura por vagas de emprego na cidade

A prefeitura de Erechim lançou o portal Caminhos do Trabalho, criado para o cadastro do currículo profissional e divulgação das oportunidades para se inserir no mercado de trabalho do município. O programa é coordenado pela prefeitura e secretarias, com o objetivo de auxiliar os moradores na busca por uma vaga de emprego.

O coordenador do programa, José da Cruz, disse, na abertura, que o Portal Caminhos do Trabalho é uma iniciativa que irá trazer muitas vagas de trabalho. "O acesso é gratuito ao trabalhador, é uma ferramenta que vai facilitar a vida do cidadão", afirma ele.

A coordenadora do FGTAS/Sine, Mariana Pazzetti de Azevedo, disse que o Portal Caminhos do Trabalho é mais uma forma de divulgar as vagas da cidade. "É um novo método, que vai facilitar muito o acesso aos empregos, que chegam a 2 mil vagas abertas em Erechim, atualmente. Vai ser mais fácil para contratar", observa ela.

A ideia é que a ferramenta permita fazer o cadastro de emprego, das pessoas em situação de vulnerabilidade, na hora em que elas procurarem os serviços nas secretarias municipais. As vagas podem ser conferidas pelo endereço na internet (caminhosdotrabalho.erechim.rs.gov.br).