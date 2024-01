Obras para recuperar estrada no Pontal da Barra, em Pelotas, são iniciadas

A reconstrução da estrada que dá acesso ao Pontal da Barra, em Pelotas, começou a ser recuperada nesta semana. Com investimento de R$ 675 mil, as intervenções são uma alternativa emergencial para garantir o restauro imediato da via. Em decorrência dos fenômenos climáticos que atingiram o município, o local ficou com trechos danificados, comprometendo o acesso dos moradores ao local.

Inicialmente, as equipes trabalham no processo de espalhamento e compactação do material. A partir da utilização de uma escavadeira e de um rolo compactador, os maquinários realizam a distribuição e o nivelamento das cargas de saibro britado, que deve garantir a sustentação necessária ao local.

Quanto ao projeto estrutural, o titular da Secretaria de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho, esclarece que, visualmente, o resultado da estrada será semelhante a que existia antes dos estragos causados pelas chuvas. "Para quem transita pelo local, a estrada será similar à antiga que foi danificada. O trecho que apresenta maior necessidade de intervenção, compreendido por aproximadamente 700 metros de comprimento, também vai receber um alargamento do leito da via, passando a ter, após a obra, a largura de quatro metros de extensão", explica Ramalho.

Para uma solução definitiva do local, a prefeitura já fez o cadastro de recuperação junto à plataforma da Defesa Civil nacional. As equipes trabalham agora na construção do Termo de Referência para que o município possa estar apto para a contração do projeto de revitalização definitiva da estrada.