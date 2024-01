Valores do SOS Rio Grande do Sul chegam a Lajeado em fevereiro

Os recursos recolhidos no projeto do SOS Rio Grande do Sul, destinado a Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, artesãos, pescadores e pequenos agricultores/produtores rurais de Lajeado e que tiveram seus negócios atingidos pelas cheias de setembro e novembro deverão ser repassados no mês de fevereiro. Os cadastros ocorreram entre os dias 8 e 12 de janeiro. O benefício trata-se de um valor arrecadado através de doações via Pix. Os cadastros aprovados receberão R$ 2,5 mil como auxílio para retomar seus negócios.

Os empresários foram encaminhados para o Comitê Gestor do SOS Rio Grande do Sul e passarão por uma análise das informações para posterior recebimento do benefício. O repasse do valor do programa é conduzido pela Central Única das Favelas (Cufa), uma das entidades participantes do Comitê Gestor.

Conforme a representante da Casa Civil do RS, Mareli Vogel, o repasse será realizado em fevereiro, assim que o comitê finalizar as avaliações. Após este processo, a Cufa entra em contato por telefone, WhatsApp ou presencialmente para localizar os aprovados para o benefício.

O governo do Estado criou, em setembro, uma chave Pix para receber doações em dinheiro daqueles que quisessem ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Foi estabelecida uma chave (CNPJ: 92.958.800/0001-38), que segue disponível, para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor de forma segura, em um canal oficial.

Os recursos vêm de doações efetuadas em conta gerenciada pela Associação dos Bancos no Estado para atender unicamente as regiões impactadas por enchentes. Já receberam recursos os municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Muçum, Roca Sales e Santa Tereza.