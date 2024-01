Pelotas apela a plano para reduzir déficit de R$ 282 milhões

um projeto, no fim de 2023, com medidas para equilibrar as contas públicas municipais uma projeção de déficit de R$ 282 milhões, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada. A ideia, a partir do conjunto de ações aprovadas pela Câmara dos Vereadores no dia 28 de dezembro, é reduzir esse passivo ao longo do ano. A prefeitura de Pelotas apresentou. Para 2024, o município tem, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada. A ideia, a partir do conjunto de ações aprovadas pela Câmara dos Vereadores no dia 28 de dezembro, é reduzir esse passivo ao longo do ano.

O município buscas novas fontes de renda e realizar contenção de despesas. Um dos motivos para esse cenário foi a diminuição de 7% do ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia, que impactou no repasse dos valores ao município, de acordo com o secretário da Fazenda, Cristian Kuster. Além disso, a previdência é um dos fatores para o saldo negativo da prefeitura, que será foco de restruturação.

Entre outras propostas, está a majoração de algumas alíquotas de IPTU, a fim de aumentar a arrecadação e evitar a especulação imobiliária. A prefeitura de Pelotas visa, também, realizar benefícios como a redução de alíquota e a redução de IPTU a fim de atrair novos investidores para a cidade. Em entrevista ao Jornal Cidades, Cristian Kuster explicou como as iniciativas devem impactar no ano da prefeitura e para os cidadãos pelotenses.

JORNAL CIDADES (JC) - Qual o déficit orçamentário projetado pela prefeitura para o exercício de 2024?

Cristian Kuster - O déficit de 2024 encaminhado para a Câmara de Vereadores, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), foi de R$ 282 milhões. Esses valores vão faltar se nós fizermos tudo aquilo que tínhamos planejado e não fizemos uma economia. A gente já projeta R$ 60 milhões de economia da previdência e os R$ 48 milhões de economia geral em ações que a gente está fazendo. Então isso dá R$ 108 milhões. Estimamos chegar em até R$ 180 milhões de economia no ano com outras ações, ou a partir da busca de novas fontes de recursos para poder fazer esse fechamento.

JC - Qual o impacto da redução de ICMS nesse cenário para o município?

Kuster - Em junho de 2022 houve uma alteração do governo federal que instituiu a gasolina, a energia elétrica e as telecomunicações como bens de primeira natureza, e isso limitou as alíquotas de ICMS à taxa dos 18%. De uma hora para outra caiu de 25% para 18%. Essa mudança representou uma diferença de R$ 104 milhões no nosso orçamento oriundo somente da receita de ICMS. Essa mudança ocorreu no meio do ano. Quando houve essa alteração, Pelotas já está com o seu orçamento em andamento e lá quando construiu o orçamento para 2023 no ano de 2022, não se tinha ainda uma mensuração total de impacto que essa alteração teria. E como a cidade com 340 mil habitantes, a gente tem várias necessidades, então imagina suprimido de uma hora para outra R$ 104 milhões de orçamento?

JC - E do que se trata esse plano de recuperação proposto pela prefeitura?

Kuster - O plano é um pacote com várias leis e situações dentro dele. O projeto não é só arrecadar, mas deixar de pagar. Com a segmentação da massa da previdência vamos ter uma economia em torno de R$ 60 milhões por ano a partir de 2024. Nós temos outras ações sendo aplicadas, que vão gerar também mais economia em ao longo do ano. Todo o trabalho que está sendo feito é para gente ter um equilíbrio nas contas do município e não fazer a criação de imposto novo, para não lesar contribuinte a arcar com a despesa desse déficit.

JC - Quais as ações o senhor poderia exemplificar que serão realizadas?

Kuster - Temos alteração dentro de alíquotas de impostos. A gente tem mudança de cobrança de algumas alíquotas, principalmente do IPTU. Hoje, há imóveis e terrenos comprados para especulação (imobiliária), em que o proprietário adquire e deixa abandonado, e no momento em que o mercado estiver em alta, vende. Aquilo (os terrenos) acaba virando um depósito de lixo. Então o município resolveu achar uma maneira de transformar a utilização do imóvel na utilização social. Ele vai ter uma sobretaxa em cima do valor do seu IPTU, para que o proprietário deixe em condições habitáveis ou arque com esses custos. Dependendo do imóvel, se não tiver calçada e não tiver é murado tem até um acréscimo de 50% no valor do seu IPTU.

JC - Além disso, o que mais a prefeitura propõe com o intuito de rever as contas desse ano?

Kuster - Há também o incentivo a regularização fiscal, que favorece aqueles contribuintes que estão com alguma dificuldade financeira. A ideia foi criar um mecanismo que facilitasse aquela pessoa que está com alguma dificuldade. Não aquele devedor contumaz, que nunca regulariza, mas sim o contribuinte que está com algum problema, esse tem uma possibilidade de uma redução de valor da entrada e uma possibilidade de um parcelamento mais longo para pagamento dos débitos.

JC - Está listado no plano que um dos estímulos para atrair novo investimentos são os benefícios fiscais, que serão concedidos às empresas. Como isso vai funcionar?

Kuster - Foi uma lei criada em conjunto com outras secretarias. Ela é uma lei de competência da Secretaria de Desenvolvimento e dentro dela tem vários critérios para que o interessado possa acessar esses benefícios. Esses benefícios vão desde a redução de alíquota, redução de IPTU e outras benéficas conforme o enquadramento da empresa dentro dos critérios definidos a na legislação.

JC - Mas a concessão de benefícios fiscais não é uma contradição em um momento que deseja aumentar a receita?

Kuster - Para as empresas terem acesso aos benefícios tem que ter algumas questões, principalmente se ele tem a contratação de mulheres, se vai ter um diferencial, se irá o expandir o negócio e aumentar a capacidade produtiva. A ideia e o cálculo que se faz é: se irá aumentar a capacidade produtiva, irá, também, aumentar a demanda automaticamente, e está favorecendo o consumo e gerando mais renda para outras cadeias que vão proporcionar o retorno desses benefícios concedidos.

JC - E como será abordada a mudança na Previdência municipal?

Kuster - Os nossos maiores déficits são precatórios e a Previdência dos servidores. Todos os meses, a prefeitura repassa um valor em torno de R$ 7 milhões para cobrir o déficit. Queremos fazer uma reestruturação nos serviços previdenciários, chamada de segmentação de massa; a intenção é colocar os iguais como iguais, e os desiguais em desiguais, ou seja, separar os grupos por faixa etária, condizente com aquele nível que ele vai levar para se aposentar. Fazendo essa segmentação de massa, nossa ideia é equalizar o plano. Projetamos, já em 2024, R$ 60 milhões de economia nesse sentido.

JC - Quais as mudanças a prefeitura projeta com a instituição do plano? E quando os resultados devem começar a aparecer?

Kuster - Austeridade maior nos gastos do município, um controle maior dos gastos e possibilidade de equalizar e transformar principalmente na questão do IPTU. Por exemplo, você imagina uma rua que precisa de iluminação pública, essa rua tem 20 casas e tem quatro terrenos abandonados. Na lei anterior, somente pagavam a taxa de iluminação aqueles que tinham habitação no imóvel. Agora não, com o plano aqueles que não tem, mas que usufrui também do benefício, também podem contribuir com essa com essa melhoria que é da iluminação pública. Como também é a taxa de coleta de lixo, esses terrenos viravam verdadeiros lixões, e o município passa a maior parte do tempo fazendo a limpeza e de áreas privadas.

JC - Qual foi a recepção da população e dos servidores em relação às medidas que foram aprovadas?

Kuster - A maioria da população não vai não vai ser afetada, porque não tem sobretaxa, não tem imposto novo criado. Altera, por exemplo, para aqueles com imóveis abandonados ou realiza a manutenção ou arca com uma taxa em cima disso. No entanto, a população em geral não deve sentir os efeitos das medidas.