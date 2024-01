Prefeitura de Santa Cruz do Sul encerra 2023 com superávit

A prefeitura de Santa Cruz do Sul divulgou, nesta terça-feira (23), o resultado do ano de 2023. Depois de vivenciar um ajuste nas contas, por meio do decreto de contingenciamento de 25% dos gastos no Executivo, a prefeitura fez o balanço anual, que apontou sobra de R$ 54.1 milhões no caixa. É o maior superávit da década.

Além da expectativa de arrecadação, que é apresentada em lei aprovada pela Câmara de Vereadores, o município conseguiu incremento de receita com a recuperação de recursos que já estavam em dívida ativa e encargos, que chegou a quase R$ 10 milhões. O secretário municipal da Fazenda, Valdir Bruxel, acrescenta o ingresso, no último trimestre de 2023, de verba extra, como o bônus vindo da Aegea/Corsan, em decorrência da ampliação do contrato para fornecimento de água e tratamento de esgoto e do adiantamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

"Esses valores dos último trimestre somam-se às demais sobras de caixa para serem aplicados em 2024", afirma Bruxel. A prefeita, Helena Hermany, enfatiza a importância do controle durante todo o período, como é feito pela equipe do Comitê de Gestão Orçamentária Financeira (CGOF). Semanalmente, esse grupo reúne-se no gabinete da chefe do Executivo para fazer o controle de todos os recursos livres e vinculados (que são os direcionados para determinada ação ou secretaria) do município. "Controlo cada centavo, sempre priorizando a relação custo-benefício e que os repasses atendam à maior demanda possível", garante Helena.