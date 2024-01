Natal Luz de Gramado recebeu público superior a 2 milhões de pessoas

A 38ª edição do Natal Luz de Gramado chegou ao fim no domingo (21). O evento teve mais de 500 apresentações artísticas, culturais e musicais, que ocorreram em diferentes pontos da cidade entre os dias 26 de outubro e 21 de janeiro. De acordo com a Gramadotur, responsável pela realização do evento, a edição recebeu um público aproximado de 2,1 milhões de visitantes durante os 88 dias de atividades. Foram mais de 150 mil ingressos vendidos para os cinco espetáculos pagos.

A presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk confirmou a realização da 39ª edição do evento para 24 de outubro, com término em 19 de janeiro de 2025. "Estamos felizes por ter recebido em Gramado tantas pessoas e que junto com a nossa comunidade tiveram a oportunidade de reviver momentos de alegria. Importante destacar o comprometimento das pessoas desde a idealização, organização e execução de todas as atrações do evento", destacou Rosa.

Dos cinco grandes shows, quatro foram confirmados para 2024 - A Fantástica Fábrica de Natal, O Grande Desfile de Natal, Nativitaten e The Light of Christmas estão confirmados para o 39º Natal Luz de Gramado. A Gramadotur confirmou também que os diretores dos espetáculos serão mantidos.