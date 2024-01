Caxias do Sul confirma primeiro caso autóctone de dengue

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul confirmou, nesta terça-feira, um caso de dengue autóctone, ou seja, contraído na cidade. Este é o primeiro caso de transmissão local no ano, ou seja, em que a pessoa que contraiu a doença não tem histórico de viagem para outras localidades. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz ao depositar seus ovos em água parada.

O paciente, um adulto do sexo masculino morador do bairro Marechal Floriano, teve a doença confirmada no domingo (21) e não necessitou de internação hospitalar. A Vigilância Ambiental em Saúde já iniciou o trabalho de campo adotado a cada caso suspeito ou confirmado de dengue, seja ele autóctone ou importado.

Os agentes de combate às endemias realizam visitas em um raio de 150 metros da residência e do local de trabalho do paciente, para orientação e controle mecânico (eliminação da água parada ou do recipiente). Quando os depósitos de água não podem ser eliminados, os agentes aplicam inseticida larvicida e, se encontrado o inseto, aplicam inseticida adulticida (que atua para atingir o Aedes aegypti já adulto). Além disso, os agentes reforçam o trabalho de orientação na região.

Além do caso de dengue autóctone, Caxias do Sul contabiliza em 2024 cinco casos importados, em que o paciente viajou para outras localidades e ficou doente. Todos já estão curados. Nestas situações também pode ocorrer circulação da doença, uma vez que, se a pessoa for picada pelo Aedes aegypti, enquanto estiver doente, pode transmitir dengue.

As orientações quanto ao contato com o mosquito permanecem as mesmas: a população deve estar sempre vigilante a pontos com água parada, seja nos locais de trabalho ou nas residências. Os cuidados são simples: limpar pátios, guardar recipientes abertos em locais fechados, descartar corretamente lixo e pneus, higienizar bem bebedouros de animais para impedir a proliferação do mosquito.

Durante todo o ano, os agentes de combate às endemias seguem com visitas domiciliares, atividades educativas e monitoramento quinzenal em 197 pontos estratégicos, ou seja, locais onde há grande probabilidade de surgirem criadouros..