Lagoa Vermelha completa 179 anos com festividades

Com atividades diversas, que irão acontecer na avenida Afonso Pena na quinta-feira (25), a cidade de Lagoa Vermelha estará em festa para comemorar os 179 anos de fundação. Além disso, a Capital Nacional do Churrasco também vai celebrar o Dia do Padroeiro do município - São Paulo Apóstolo.

Pela manhã, às 8h30 acontece o ato de inauguração da Praça das Bandeiras. Possui esse nome por ter sido projetada afim de contar a história de municípios que se emanciparam de Lagoa Vermelha, denominados filhos, netos e bisnetos. Ao todo, mais de 22 municípios foram criados a partir de Lagoa Vermelha.

Após a cerimônia, uma carreata sai do local em direção a matriz, onde àss 10h30 é prevista uma celebração religiosa. Após, acontece a abertura do 4º Encontro Regional de Agroindústrias e Artesanato e 1ª Feira da Economia Criativa.

A parte cultural da festividade vai reunir talentos de diferentes vertentes musicais e culturais, proporcionando entretenimento para todos os gostos. O palco será ocupado por artistas que representam o talento local, regional e estadual. A programação musical será diversificada, iniciando com Fernandinho Bernardi às 15h, seguido pelo show da Banda Poetas e Boêmios às 16h30. Já às 18h, o público poderá acompanhar o show de humor com o Guri de Uruguaiana. E para encerrar as apresentações que marcarão as comemorações do feriado municipal acontece a partir das 19h30, o show com os Grupos Quarteto Fandangueiro e Alma Gaudéria.

Além das atrações culturais, o evento também oferecerá diversos espaços, com a presença da Secretaria Estadual de Turismo, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Escola de Chimarrão, Praça de Alimentação e Secretaria Municipal da Saúde. Para as crianças, o evento reserva a Escolinha do Trânsito e um Espaço Kids para os pequenos.