Pesquisa avalia custo do material escolar em São Leopoldo

O Procon realizou na primeira quinzena de janeiro uma pesquisa de preços dos materiais escolares no comércio de São Leopoldo. O maior preço praticado dos 47 itens do kit escolar que compõem a lista foi de R$ 463,30, e o menor de R$ 208,04 - ou seja, uma diferença de 222,69% entre o mais barato e o mais caro.

Em relação a 2023, quando a pesquisa registrou o maior valor de R$ 377,75, houve um aumento de R$ 85,55, cerca de 22,6%. O menor preço praticado em 2023 foi de R$ 206,00, aumento de R$ 2,04, variação de 1% referente aquele período.

Os itens com maior variação de preços no comparativo mostram o apontador de lápis, com valores que variam de R$ 0,39 no menor preço e R$ 6,90 no maior, diferença de 1669,20%. Um esquadro pode ser comprado por R$ 0,95 e R$ 12,90, variação de 1257,9%. Já a menor variação de preço praticado é do caderno universitário, capa dura, com espiral, 1 matéria e 96 folhas: menor preço foi de R$ 5,49 e o maior valor R$ 7,49.

O diretor do Procon, Gilmar Valadares, destaca que antes de efetuar a compra do kit escolar é preciso fazer um levantamento nas papelarias e pontos do comércio que comercializam esses produtos para comparar os preços praticados. Também ressalta a importância de aproveitar itens dos anos anteriores. "O reaproveitamento dos itens muitas vezes sai mais em conta do que adquirir novos produtos. Por exemplo, um caderno de 10 matérias que no ano anterior foi utilizado para apenas 5 disciplinas, pode ser reaproveitado. Assim como outros itens como canetas, lápis de cor, apontadores, borrachas, réguas, colas de bastão", revela Valadares.