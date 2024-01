Bento Gonçalves recebe a Semana Olímpica nacional da Matemática

A Serra Gaúcha é palco, nesta semana, da 27ª edição da Semana Olímpica da Matemática. O evento, que faz parte do calendário da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), é anual, e desta vez, tem o Dall Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, como sede nacional.

O ponto alto da Semana Olímpica será na noite de sexta, dia 26. É quando os 180 estudantes vencedores das medalhas de ouro, prata e bronze na OBM de 2023 receberão as suas premiações. O evento terá o encerramento no sábado, dia 27.

Desde domingo, mais de 200 participantes, entre eles os premiados na OBM, participam de aulas e de uma série de palestras. De acordo com a organização do evento, trata-se de aulas avançadas de Matemática, com orientação acadêmica com professores do Brasil inteiro, especialistas especialmente em treinamento para competições de Matemática, além de muita interação, que vai além da sala de aula.

Participam da Semana desde alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até estudantes universitários. É um evento itinerante, e que neste ano tem o Rio Grande do Sul como anfitrião.