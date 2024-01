Estrela inicia força-tarefa em diversos pontos pós-temporal

A cidade está em estado de emergência Passadas as ações mais urgentes de apoio e reestruturação do município após a ocorrência do vendaval de terça-feira (16) , a secretaria de Infraestrutura Urbana de Estrela iniciou, nesta segunda-feira (22), forças-tarefas mais pontuais para as demais operações necessárias para a retomada da rotina. Equipes estão atuando na troca da iluminação pública e na limpeza de parques e praças.

De acordo com o levantamento do gabinete de crise, criado para definir as ações pós-vendaval, mais de 30% da iluminação pública na cidade e no interior foi danificada, com o rompimento de fios ou mesmo a queda de alguns postes. O secretário, Osmar Müller, disse que a situação está sendo discutida com a concessionária de energia, a RGE. "Passado o primeiro momento, em que nosso foco foi a desobstrução das vias públicas, estradas do interior, e no auxílio ao corte de árvores, que em um primeiro momento se mostravam mais urgentes do que a retomada da energia noturna, agora passamos a uma nova etapa, que trata justamente da retomada da iluminação", comenta.

Segundo o secretário, não são as únicas atividades ligadas ao vendaval. Ele afirma que praças e parques também já estão sendo limpos, até como forma de permitir que as pessoas possam votar a frequentar estes lugares sem perigos. A impossibilidade da chegada em praças de máquinas de grande porte, por exemplo, utilizadas como no carregamento e transporte de grandes vegetações atrapalham os serviços, na visão dele. A recolocação de novos brinquedos e bancos que possam ter sido destruídos será realizada em uma etapa posterior, pois exige licitação já que não se trata de uma urgência.