Santa Maria terá atividades em alusão ao 11º ano da tragédia da Kiss

A Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria vai promover atividades em alusão aos 11 anos da tragédia na Boate Kiss, que ocorrem na sexta-feira (26) e sábado (27). Com o tema "Justiça e prevenção, para que nunca mais aconteça", a programação conta com a participação de familiares de vítimas das maiores tragédias do Brasil, como o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho-MG, e o incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Os painéis de discussão também contarão com relatos de familiares de vítimas e sobreviventes da trágica noite de 27 de janeiro de 2013, que culminou na maior tragédia do Rio Grande do Sul e a segunda maior do país, vitimando 242 pessoas e ferindo mais de 600. Os debates e homenagens serão na Tenda da Vigília e em frente ao prédio onde funcionava a boate (rua dos Andradas, 1.925, Centro). No local, será construído o Memorial às Vítimas da Boate Kiss, cujo processo licitatório está em andamento.

Conforme a associação, as ações realizadas têm como intuito preservar a memória daqueles que partiram e construir um futuro seguro para os que aqui ficaram. A instituição também promove uma campanha nas redes sociais para que bares, boates e restaurantes não promovam eventos com músicas ou festas durante os dias 26 e 27 de janeiro, em solidariedade, empatia, reflexão e adesão à 1ª Semana em Memória às Vítimas da Boate Kiss.