Mutirão voltado aos MEIs é realizado em Farroupilha

A prefeitura de Farroupilha, em parceria com o Sebrae-RS, promove nesta terça-feira (23) um mutirão para os microempreendedores individuais (MEIs). A programação ocorre das 9h às 16h, na Sala do Empreendedor, na rua Tiradentes, 411. O objetivo do mutirão é auxiliar os microempreendedores com orientações para impulsionar os negócios, organizar e aprimorar a gestão das empresas, esclarecer dúvidas e, por consequência, fomentar o desenvolvimento econômico e evitar cancelamentos de registros de MEIs.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Farroupilha, Regina Ducati, em 2023 foram registrados 1.326 novos MEIs no município. "Essa é mais uma oportunidade para dar suporte aos microempreendedores e ajudar no crescimento de cada negócio. Temos procurado criar um ambiente cada vez mais propício para quem quer empreender, desburocratizando processos e gerando novos incentivos", destaca. O mutirão faz parte de uma série de programações organizadas pela Regional Serra do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na Serra Gaúcha ao longo dos dois primeiros meses do ano.