Cachoeirinha estabelece prazo para recuperar paradas de ônibus

O município de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, ainda contabiliza os estragos causados pelo temporal do dia 16 de janeiro, que afetou, também, o trânsito da cidade. De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Emerson dos Santos, somente em placas de trânsito e semipórticos, a estimativa é de uma perda de R$ 90 mil. Abrigos e ônibus destruídos somam R$ 144 mil de prejuízo, buracos provocados pelos alagamentos passam de R$ 600 mil, além de outras questões ligadas ao funcionamento de semáforos, central de comunicação dos agentes, entre outros.

Para dar conta da situação, todas as equipes foram reforçadas. "Trabalhamos com seis viaturas dando apoio à Defesa Civil, sinalizando e interditando pontos críticos de vias e fazendo sinalização manual nos semáforos parados por falta de energia", explica o secretário. Além disso, a Mobilidade está auxiliando na poda de árvores e limpeza da cidade.

Emerson garante que todas as forças estão integradas para reerguer a cidade. A expectativa é de que os semáforos que ainda não funcionam sejam restabelecidos no início da semana. Já com relação a algumas paradas de ônibus arrancadas, será necessário em torno de 15 dias para restabelecer. "Danos em pavimentação por alagamento de 20 a 30 dias com o trabalho de tapa-buracos e com relação à sinalização estamos com uma força-tarefa refazendo o que é necessário e em 10 dias tudo deve estar normalizado", complementa o secretário.