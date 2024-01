Reunião debate alternativas para trecho da RSC-287 em Santa Cruz do Sul

Criar um grande anel viário conectando as regiões que mais crescem na cidade está em discussão em Santa Cruz do Sul. E este foi um dos principais assuntos debatidos em uma reunião com representantes da Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, com foco na adoção de alterações ao projeto de duplicação da RSC-287, que cruza a cidade do Vale do Rio Pardo.

Uma das solicitações da prefeitura compreende o trecho entre os quilômetros 96 e 98 da rodovia, onde a 287 se conecta com a estrada Travessa Dona Leopoldina e Linha Áustria. Neste perímetro, está sendo estudada a viabilidade da construção de uma variante ao traçado atual, menos sinuosa, com uma elevada, garantindo mais segurança aos deslocamentos pela via. A mudança permitirá a conexão destas localidades, incluindo as de Linha Santa Cruz e João Alves, com a zona sul e o Distrito Industrial da cidade, por meio de vias como a recém-inaugurada Estrada da Bruno Pritsch, facilitando e agilizando o trânsito dos moradores.

De acordo com a prefeita, Helena Hermany, a adoção da variante traria um grande ganho à comunidade santa-cruzense e segurança a todos que trafegarem pela pista. "Aquelas regiões estão se tornando cada vez mais populosas com o surgimento de novos loteamentos. As curvas do traçado atual são um risco permanente. O novo traçado trará um enorme ganho em mobilidade urbana para a cidade, formando um importante anel viário, e contribuirá para a redução de acidentes", salientou.

Conforme o diretor da Concessionária Rota de Santa Maria, Leandro Conterato, é importante que a prefeitura reforce, perante o governo do Estado, que o pleito tem importância estratégica para o município. Ele destacou que um estudo está sendo realizado para a avaliação da viabilidade do traçado alternativo. O levantamento deve ficar pronto até o final de abril, apresentando também o custo e benefícios a longo prazo da proposta.

Outra mudança pleiteada é a modificação da ligação da localidade de Linha Pinheiral e adjacências com a rodovia. De acordo com Conterato, está sendo estudada a criação de um dispositivo de conexão à estrada, próximo a entrada da Travessa Rabuske.