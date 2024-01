Gramado recebeu mais de 8 milhões de turistas ao longo de 2023

O município de Gramado encerrou o ano de 2023 com números positivos e resultados considerados satisfatórios em relação à movimentação turística, eventos, arrecadação de impostos, abertura de empresas e geração de empregos. Os números foram divulgados pela prefeitura no fim da semana passada.

A cidade da Serra gaúcha recebeu mais de 8 milhões de visitantes, representando um crescimento de 6% em relação a 2022. Em comparação com 2019, ano pré-pandemia, o crescimento foi ainda mais expressivo, atingindo 22%. Estes dados são respaldados através dos dados apresentados pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

O Imposto Sobre Serviços (ISS), de janeiro a novembro de 2023, registrou um crescimento de 8,1% em comparação ao ano anterior. Comparando os meses de novembro de 2023 e novembro de 2022, o município teve um aumento de 5,5% na arrecadação. A prefeitura salienta que, no ano passado, neste mesmo período, o município enfrentou eventos climáticos atípicos, o que prejudicou o funcionamento de algumas atividades na cidade.

No quesito abertura de empresas, foram concedidos 456 alvarás para Microempreendedor Individual (MEI) pela Sala do Empreendedor de Gramado. No setor hoteleiro, a prefeitura contabiliza 2,5 mil novos leitos de ocupação turística abertos desde 2019, conforme dados da Secretaria Municipal da Fazenda. Isso se refletiu saldo positivo de 680 novos empregos - a cidade é, atualmente responsável por mais de 40% dos empregos na região da Amserra, composta pelos municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Cambará do Sul.