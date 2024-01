Procon em Caxias do Sul atende em novo endereço

Os consumidores de Caxias do Sul que precisam de atendimento presencial podem procurar o Procon em sua nova sede a partir desta segunda (22), localizada na avenida Itália nº 109, no bairro São Pelegrino, próximo à Igreja de São Pelegrino. O horário de atendimento permanece o mesmo da antiga sede, das 10h às 15h.

Em função do incêndio ocorrido na antiga sede do órgão, na rua Visconde de Pelotas, 449, na madrugada do dia 11 de janeiro, uma grande mobilização foi realizada para reestabelecer o quanto antes os atendimentos presenciais para os consumidores. Neste primeiro momento, o atendimento ao público será ainda com estrutura provisória e terá distribuição de senhas por ordem de chegada.

Segundo o coordenador do Procon Caxias, Jair Zauza, as equipes da prefeitura não pouparam esforços para reabrir o atendimento presencial. "Foi montada uma força tarefa com transporte de mobiliário, instalação de fibra ótica, cabeamento de rede e telefone, entre outros serviços imprescindíveis para o início dos trabalhos, bem como, o apoio e mão de obra dos servidores e estagiários do órgão. Felizmente após o ocorrido, em sete dias úteis reabriremos o Procon nesta segunda-feira", disse Zauza.