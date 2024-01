Lajeado terá ferramenta para alerta sobre exames

A Secretaria de Saúde, de Lajeado iniciou esta semana testes com uma ferramenta com mensagem automática para ampliar a rede de contato com pacientes. O teste iniciou no posto de saúde do bairro Conventos. A iniciativa foi desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação da prefeitura.

Durante o período de testes, o público-alvo é composto por mulheres com idade entre 25 e 64 anos das quais não constam registros de realização de exame citopatológico de colo de útero conforme a periodicidade recomendada. Foram encaminhadas mensagens para 150 mulheres que residem na área atendida da unidade.

A coordenadora dos agentes de saúde, Ernanda Mezaroba, que está acompanhando os testes, ressalta que a ideia é ampliar e qualificar a assistência em saúde na atenção primária, especialmente entre os grupos prioritários. "Muitas vezes, os profissionais tentam contato com os pacientes por meio de ligação, mas acabam não conseguindo conversar. A ferramenta encaminha mensagens por WhatsApp, facilitando a comunicação e agendamento dos atendimentos. Estamos realizando testes para possibilitar um planejamento mais assertivo. Já tivemos pacientes agendadas e, inclusive, com o exame realizado. A ferramenta foi elogiada pela população", relata Ernanda.

A ferramenta encaminha uma mensagem em massa de forma automática para uma quantidade de números de telefone selecionados. Após, se há o interesse do paciente, o contato passa a ser manual por um profissional do Posto de Saúde. Quando não há o interesse do paciente, a ferramenta encerra a conversa de forma automática. Conforme Ernanda, a ferramenta está em fase de testes com um público-alvo, mas a ideia é estender o uso desta automação para outras situações.