Aeroporto de Santo Ângelo terá ponto para abastecimento de aeronaves

O Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, receberá um parque para o abastecimento de aeronaves. As tratativas avançaram após reunião no gabinete do prefeito Jacques Barbosa, com a participação do empresário Wilson Moraes, diretor da Revise Combustíveis, e a presença dos gestores do aeroporto, representantes das Infraero e demais lideranças. A empresa já detém autorização e contrato firmado por dois anos com o governo do Estado para a instalação do ponto e a documentação para o licenciamento do município para a sua instalação definitiva em Santo Ângelo na semana passada.

"O reabastecimento de aeronaves representa um ganho operacional e fortalece o aeroporto como um indutor de crescimento e desenvolvimento, atraindo novas linhas aéreas, ampliando a nossa força do turismo e de áreas fundamentais como saúde, educação, indústria, comércio e de prestação de serviços", enfatizou o chefe do Executivo.

O parque será instalado em área 900 metros quadrados do aeroporto, exclusiva para tancagem e armazenagem de combustíveis (querosene e gasolina), com capacidade para 30 mil litros, e lubrificante de aviação. A Revise Combustíveis tem sede em Natal, no Rio Grande do Norte e atua em várias regiões do País, especialmente na comercialização e transporte de combustíveis claros e de aviação.