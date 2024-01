Estrela e Teutônia decretam situação de emergência pelas chuvas

Dois municípios do Vale do Taquari decretaram situação de emergência por conta dos estragos causados pelas chuvas desta semana. As prefeituras de Estrela e Teutônia assinaram os decretos para tentar viabilizar recursos para a reconstrução das áreas atingidas.

Estrela foi fortemente atingida pelo vendaval da noite de terça-feira (16), com rajadas de vento superiores a 120 km/h que causaram sérios danos a prédios públicos e de serviços à população, entre os quais escolas, postos de saúde e hospital, e que destelharam mais de 320 residências - levantamento que pode ser maior durante o dia de hoje. Empresas e comércio também sofreram danos, sendo que houveram ainda muita destruição e prejuízos no meio rural ocasionados, entre outros motivos, pela queda e destelhamento de estruturas de manejo de hortaliças, criadouros de animais e a consequente morte destes.

O município entrou com ação extrajudicial contra EGR e Corsan solicitando a imediata retomada dos serviços. A queda de centenas de árvores e milhares de galhos obstruíram ruas, estradas e rodovias, na cidade e no interior, e ocasionam alguns pontos de alagamento. Um prédio residencial localizado na rua João Lino Braun, no bairro Boa União, sofreu diversas avarias e os moradores precisaram deixar o local.

Já em Teutônia, os ventos causaram destruição e incontáveis danos à residências, empresas, escolas, postos de saúde, entre outros prédios, rodovias e estradas públicas.

O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta a tempestade, reabilitação do cenário e reconstrução. Além disso, autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta a tempestade e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada. O documento também dispensa licitação para aquisição de bens necessários ao atendimento da situação de emergência.