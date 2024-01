O Feirão de Emprego, que foi adiado na quarta-feira (17) devido ao temporal, tem nova data confirmada. O evento será realizado na próxima quarta-feira (24), na subprefeitura Sudeste, localizada na rua Marechal Rondon, 100, no bairro Niterói, das 9h às 14h. Mais de 800 vagas serão ofertadas nas áreas de logística, encarregado operacional, vigilância, portaria, administrativo, serviços gerais, atendente, operador de caixa, repositor, vendas, telemarketing, tratador de animais, entre outras. Seis empresas confirmaram presença no evento.

Para participar, os interessados devem se dirigir ao local portando documento com foto. É desejável levar mais de um currículo impresso, mas, caso não seja possível, um formulário poderá ser preenchido no evento. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, com distribuição de fichas, se necessário. "Os candidatos terão a oportunidade de participar da primeira etapa da seleção durante o evento", explicou a diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Gislaine Silveira. Em caso de nova questão climática, a prefeitura irá informar sobre a realização ou não do feirão.