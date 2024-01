Sebrae-RS faz mutirão para MEIs na Serra Gaúcha

A segunda edição do Mutirão do MEI (Microempreendedor Individual), promovido pela Regional Serra do Sebrae-RS, vai atingir nove cidade da região até fevereiro. Na lista, estão Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Farroupilha, Gramado, Canela, Flores da Cunha, São Marcos, Guaporé e Cambará do Sul.

As equipes do serviço de apoio a micro e pequenos negócios vão levar informações sobre legislação e regras para a operação dos MEIs, tanto para formalizados, como para quem pretende fazer o registro, além de projetos e produto do Sebrae para o segmento.

Em dezembro, foi feita a primeira rodada do mutirão em Caxias do Sul. As atividades são em parceria com as Salas do Empreendedor e prefeituras das localidades.

Segundo o Sebrae-RS, as orientações servem para "impulsionar seus negócios, organizar e aprimorar a gestão das empresas". Durante o ano, mais edições acontecerão em vários municípios da Serra, adianta a Regional Serra. Uma das agendas já confirmadas será em maio, na semana do MEI.

Confira as cidades e dias dos mutirões:



Janeiro

Caxias do Sul: esta sexta-feira (19)

Hora: 10h às 16h

Local: Prefeitura de Caxias do Sul, na Sala do Empreendedor

Rua Alfredo Chaves, 1333, Exposição



Nova Petrópolis: dia 22

Hora: 9h às 16h

Local: Centro de Eventos

Av. Padre Affonso Theobald, 1700



Farroupilha: dia 23

Hora: 9h às 16h

Local: Sala do Empreendedor

Rua Tiradentes, 411, Centro, junto ao CEAC



Gramado: dia 24

Hora: 13h15 às 17h30min

Local: Prefeitura de Gramado, na Sala do Empreendedor

Avenida das Hortênsias, 2029, Centro



Canela: dia 25

Hora: 8h às 11h e 13h às 16h30min

Local: na Sala do Empreendedor, junto ao CIDICA

Rua São Francisco, 199

Fevereiro

Flores da Cunha: dia 5

Hora: 8h às 11h45min e 13h15min às 17h30min

Local: Sala do Empreendedor

Rua São José, 2500



São Marcos: dia 6

Hora: 09h às 11h50min e das 13h30min às 16h

Local: Sala do Empreendedor

Av. Venâncio Aires, 720, Centro



Guaporé: dia 7

Hora: 9h às 11h30min e 13h30min às 16h

Local: Casa da Cultura

Av. Silvio Sanson, 1135, Sala 101 no térreo



Cambará do Sul: dia 19

Hora: 9h ao meio-dia e das 13h10min às 16h

Local: Casa do Turista

Av. Getulio Vargas, 1720, no Centro