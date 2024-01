Mamógrafo começa a ser montado no hospital de Erechim

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha confirmou, nesta quinta-feira (18), que os técnicos da empresa vencedora do processo licitatório chegaram em Erechim para dar início no processo inicial de montagem do novo equipamento.

A direção do hospital informa que, primeiramente foram observadas as questões técnicas e legais com relação ao estudo radiométrico e adequação do ambiente em conformidade com as normas vigentes. Na sequência, o engenheiro elétrico da empresa responsável realizou a finalização da montagem, interfaceamento elétrico e digital e deu a partida técnica, para verificar a performance do equipamento.

Vencida as etapas iniciais de adequação do ambiente, montagem e partida técnica o local foi supervisionado por profissional físico, que realizou os laudos radiométricos para liberação do mamógrafo. Com a conclusão dos laudos os documentos foram enviados à Vigilância Sanitária para análise e vistoria técnica, observando os trâmites legais.

"Estamos vencendo todas as etapas para entregar o mamógrafo à comunidade SUS. Várias etapas foram transpostas para que chegássemos a esse momento, não podemos fugir do rito processual e técnico", disse a direção do Santa.

O mamógrafo foi adquirido por cerca de R$ 1 milhão. O próximo passo previsto é o treinamento da equipe do hospital para correto manuseio do equipamento, fato que deve ocorrer também com recursos humanos da empresa responsável pelo fornecimento equipamento, com previsão, segundo agendamento prévio, para os dias 22, 23 e 24 de janeiro. "Neste momento estamos aguardando liberação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde para o treinamento e, posterior o mamógrafo será entregue em ato oficial aos usuários da rede pública de saúde de Erechim e região", finaliza o diretor executivo do hospital, Jackson Arpini.