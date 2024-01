Santa Casa e prefeitura assinam convênio em São Gabriel

O prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes, e o provedor da Santa Casa de Caridade, Cilon Lopes de Siqueira, assinaram nesta quinta-feira (18) um termo aditivo de convênio que garante o funcionamento do Samu/Salvar, do Pronto Atendimento 24 Horas e de serviços e exames do hospital. O objetivo é reduzir prazos para atendimentos melhorar a resolutividade nos tratamentos.

No novo contrato com o Samu, que mantém o atendimento móvel de urgência, o município irá repassar um total de R$ 65 mil por mês, sendo R$ 38 mil da prefeitura, R$ 17 mil do Ministério da Saúde e R$ 10 mil do governo do Estado. O montante anual é de R$ 783 mil.

No mesmo ato, foi celebrada assinatura da renovação do convênio geral da prefeitura com a Santa Casa, que inclui a manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas e a cobertura de sobreavisos, anestesias, exames e outros procedimentos, no valor de R$ 739 mil por mês, totalizando R$ 8,86 milhões ao ano somente de recursos próprios para o hospital.

"Que esses recursos novos representem mais saúde, mais prevenção e mais qualidade de vida para todos. Há problemas e pontos a melhorar, mas estamos trabalhando para oferecer mais à comunidade. Saúde é o principal indicador da qualidade de vida", afirmou o prefeito Lucas Menezes. A secretária municipal de Saúde, Kátia Raposo, que participou da solenidade, acrescentou que o convênio beneficia o serviço de urgência e emergência do hospital e garante apoio nos serviços básicos, nos exames, nas internações, clínica médica, pediatria, obstetrícia, traumato e neuro, tudo ligado à urgência e emergência.