Plataforma GeoFarroupilha é lançada pela prefeitura

A prefeitura de Farroupilha lançou o Portal de Informações Geográficas (GeoFarroupilha). A ferramenta se mostrou fundamental nas discussões sobre a cidade, em especial na revisão do novo Plano Diretor Municipal, auxiliando no planejamento territorial e no apoio à tomada de decisão.

A versão experimental do portal estará acessível ao público e contará com aplicações destinadas à disponibilização de dados geográficos para profissionais de diversas áreas, como engenheiros, arquitetos, urbanistas, setor imobiliário, acadêmicos e a população em geral. Para acessar o GeoFarroupilha, basta visitar a página (geo.farroupilha.rs.gov.br) ou procurar orientações na página oficial da prefeitura. O site apresenta uma aplicação principal - um mapa interativo que permite aos cidadãos visualizar informações variadas sobre a cidade, pesquisar quadras, lotes, vias, zoneamentos e gabaritos viários, além de observar a topografia e imagens aéreas, entre outros aspectos.

O site também disponibiliza aplicações específicas de mapas baseadas no Plano Diretor Municipal e no Marco Regulatório das APPs Urbanas. Além disso, oferece painéis interativos, como o Painel das Licenças Ambientais e o Painel dos Projetos Aprovados/Habite-se, entre outros. Na versão experimental do GeoFarroupilha, alguns dados estão em fase de revisão, como a geometria de quadras, lotes e glebas, podendo apresentar inconsistências iniciais.