Destinos naturais atraem turistas para a cidade de Osório

Habitual caminho para quem viaja de Porto Alegre ao Litoral Norte, Osório tem se tornado o próprio destino turístico para alguns desses visitantes. A cidade conta com atrativos turísticos, com belezas naturais compostas por lagoas e praias, além de cachoeiras e o tradicional mirante do Morro da Borússia, procurado para observação e fotos.

O morro é um dos principais atrativos aos visitantes, com riquezas que são exploradas como pontos turísticos contempladas pela Mata Atlântica. O mirante é parada obrigatória para quem visita o local. "No topo é possível ver todo o Litoral Norte", afirma o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Eduardo Pellegrine.

Para chegar ao topo do morro é necessário realizar uma subida através de uma trilha ecológica. A entrada para acessar o local é franca. O mirante fica no caminho de subida para a modalidade de voo livre, que é um pouco antes do morro. É preciso subir até as antenas para conseguir chegar ao local que tem entrada grátis. Para os aventureiros há as opções de voos de asa delta e parapente.

Além disso, um dos atrativos turístico é a Tropa do Passeio, realizado dentro de um caminhão com capacidade de 20 pessoas para visitar o interior do morro. Os turistas têm as opções de contemplar as cascatas, lagoas e outros pontos turísticos locais. É necessário realizar o agendamento para fazer as atividades que ocorre aos sábados e aos domingos. A duração e o valor do trajeto variam de acordo com as viagens.

O Morro da Borússia também é um atrativo para os amantes do cicloturismo. A Rota do Turismo realiza o trajeto contempla a parte interna do morro para os visitantes apreciarem as paisagens, as cascatas e as pousadas. "A maioria dos ciclistas permanece durante o dia", diz o secretário de Turismo.

A cidade fica a 100 quilômetros de Porto Alegre, com tempo da chegada estimado de uma hora pela freeway. Além disso, Osório fica, também, a 20 minutos de praias como Tramandaí e Cidreira, o que facilita o acesso de veranistas aos atrativos. Para quem quiser permanecer na cidade a fim de contemplar os outros atrativos há 10 pousadas no Morro da Borússia, como também cabanas e pousadas no município. A população, que é de 7 mil durante o ano, chega a ter um aumento de 50 mil pessoas na alta temporada, conforme a prefeitura.

Aos que desejam água doce e calmaria a cidade tem uma rede de mais de 23 lagoas. Entre elas, a Lagoa do Peixoto e a Lagoa do Horácio que contam com bares e restaurantes para atender os visitantes. A alternativa para quem deseja água salgada é a praia de Atlântida Sul, que é mais famosa e uma das mais urbanizadas de Osório.