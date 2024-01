Posto fiscal de Torres passa por melhorias

Com ordem de início dada pela Secretaria de Obras Públicas, começaram as obras de implantação do sistema de esgoto e reforma dos sanitários da Agência Posto Fiscal de Torres, no Litoral Norte. O investimento será de mais de R$ 125 mil, e os trabalhos visam especialmente a melhoria dos banheiros públicos disponibilizados aos caminhoneiros que passam pela unidade.

Localizado às margens da BR-101, km 01, no sentido norte-sul, próximo à divisa com Santa Catarina, o posto realiza a fiscalização de mercadorias na rodovia por onde passa 50% da carga que entra e sai do Rio Grande do Sul. O projeto tem prazo de conclusão de 60 dias. Inauguradas em 30 de janeiro de 1984, as atuais instalações estão prestes a completar 40 anos.

A unidade fiscal presta serviços de fiscalização do ICMS no trânsito de mercadorias. Conforme dados da Secretaria da Fazenda, circularam por essa unidade fiscal 4.584 veículos de carga por dia.